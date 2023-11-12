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Крупнейшие производители алмазов хотят восстановить цены на камни

Крупнейшие производители алмазов хотят восстановить цены на камни Представители крупных алмазных компаний, среди которых АЛРОСА и De Beers, из-за резкого падения цен на 25-30% начали предпринимать ряд шагов для восстановления цен на камни.
Бизнес
12 ноября 2023 г. 16:53
Крупнейшие производители алмазов хотят восстановить цены на камни

Представители крупных алмазных компаний, среди которых АЛРОСА и De Beers, из-за резкого падения цен на 25-30% начали предпринимать ряд шагов для восстановления цен на камни.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, стоимость необработанных камней упала почти на 30% с начала текущего года.

Например, алмазная корпорация De Beers начала проявлять гибкость и сняла ограничения на свои контрактные условия. В руководстве корпорации ожидали, что такая кардинальная мера позволит продать драгоценных камней на 400-500 млн долларов. Тем не менее во время недавних торгов общая сумма сделок составила лишь 80 млн долларов.

В агентстве уточнили, что российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА осенью приостановила продажу камней на два месяца по запросу Индии. В результате прекращения предложений и послаблений для покупателей падение цен остановилось.

"Мы ожидаем некоторого циклического восстановления на алмазных рынках", - добавил работник американского инвестиционного банка Jefferies Кристофер ЛаФемина.

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