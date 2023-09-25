Крупнейшие high-tech компании мира увеличили инвестиции в Таиланд

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что Tesla, Google и Microsoft вложат $5 млрд в Таиланд.

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что Tesla, Google и Microsoft вложат $5 млрд в Таиланд.

Как передает Report , об этом пишет Reuters.

Не уточняется, в течение какого срока эти средства будут вложены в экономику страны, а также относится ли число 5 млрд к объему инвестиций каждой из перечисленных компаний или к совокупному их объему. С заявлениями Тависин выступил после заседания Генеральной Ассамблеи ООН в ходе так называемой "высокой недели" в Нью-Йорке.

"Tesla будет изучать возможность производства электромобилей, Microsoft и Google рассматривают возможность размещения там центров обработки данных", — заявил политик.