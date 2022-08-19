Крупнейшая иранская автомобильная компания усилит присутствие на азербайджанском рынке

Крупнейший иранский производитель автомобилей "Iran Khodro" намерен выйти на рынки Азербайджана, Омана и Ирака.

Крупнейший иранский производитель автомобилей Iran Khodro намерен активнее работать на рынках Азербайджана, Омана и Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на Arab News, об этом заявил вице-президент компании Iran Khodro Киануш Пурмоджиб, который также подчеркнул важность России с точки зрения объема рынка.

По словам вице-президента, в этом году компания выпустит более 500 тыс. автомобилей.

В настоящее время годовой объем экспорта "İran Khodro" составляет 20 тыс. автомобилей. Таким образом, дополнительные 80 тыс. автомобилей, скорее всего, будут экспортированы в Россию.