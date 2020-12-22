Кристина Мамедова: Предприниматели хотят получать беспроцентные кредиты

В прошлом году мы провели опрос среди 500 компаний и столкнулись с очень интересными результатами

"В прошлом году мы провели опрос среди 500 компаний и столкнулись с очень интересными результатами".

Как сообщает Report, об этом рассказала и.о. генерального секретаря Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Кристина Мамедова на ежегодном собрании инструкторов по финансовой грамотности 2020.

“Мы провели опрос среди крупных, средних и малых предпринимателей. По двум основным вопросам предприниматели выразили свою обеспокоенность. 70-80% из них были обеспокоены нехваткой кадров. До 90% предпринимателей жаловались на отсутствие доступа к финансовым ресурсам. Здесь еще проблема в том, что сами предприниматели недостаточно информированы. Они в основном полагаются на кредиты, не имея представления о других финансовых инструментах", - сказала она.

По ее словам, многие предприниматели думают, что финансовая система состоит только из бухгалтерского учета, а некоторые мечтают получать беспроцентные кредиты: "Они думают, наймем бухгалтера и решим дела. Мы также знаем многих бухгалтеров, которые не имеют квалификации в области бухгалтерского учета. Во многих случаях они сталкиваются с определенными проблемами в конце года.

Некоторое время назад мы проводили мероприятие с банками, и к нам обращались предприниматели с опытом работы 10-15 лет с просьбой о получении у банков кредитов под 0%. Это показывает, что они не знакомы с банковско-финансовой системой. Поэтому необходимо продолжать просветительскую работу".