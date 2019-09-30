Курс биткойна достиг самого значительного недельного падения в 2019 году

Курс биткойна опустился ниже отметки 8 тысяч долларов, а по итогам всей прошедшей недели он упал примерно на 20%.

Как передает Report со ссылкой на MarketWatch, это стало самым значительным недельным падением в текущем году.

За последние три месяца криптовалюта потеряла около 34% своей стоимости. Тем не менее, с начала текущего года она выросла на 115%. В июне курс поднимался выше 10 тысяч долларов впервые с начала 2018 года.

Криптовалюта торгуется сейчас в районе 7 796,43 долларов, что на 2,8% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. Капитализация рынка биткойн составляет около 144,6 млрд долларов, по расчетам Coinmarketcap.com.

Исторического максимума почти в 20 тысяч долларов курс биткойна достигал в конце 2017 года.