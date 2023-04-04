Космическая компания Virgin Orbit миллиардера Брэнсона обанкротилась

Компания по запуску малых спутников Virgin Orbit Ричарда Брэнсона, состояние которого Forbes оценивает в 3 млрд долларов, подала заявление о банкротстве.

Компания по запуску малых спутников Virgin Orbit Ричарда Брэнсона, состояние которого Forbes оценивает в 3 млрд долларов, подала заявление о банкротстве.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Virgin Orbit Holdings, Inc и ее американские подразделения… сегодня объявили о начале добровольного разбирательства в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве в Суд страны по делам о банкротстве округа Делавэр с целью продажи бизнеса", - говорится в сообщении.

Гендиректор компании Дэн Харт сообщил, Virgin Orbit считает такой путь наилучшим для завершения эффективной продажи с максимальной стоимостью. В документе сообщается, что активы компании составляют 243 млн долларов, а задолженности на 30 сентября прошлого года - 153,5 млн долларов.

Отмечается также, что компания Virgin Investments Limited предоставит Virgin Orbit помощь в размере 31,6 млн долларов для финансирования процесса и защиты ее деятельности. Ожидается, что после утверждения судом дела о банкротстве финансирование позволит Virgin Orbit обеспечить необходимой ликвидностью для продолжения деятельности, поскольку компания продолжит начатый до подачи иска процесс продажи компании.