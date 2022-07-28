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Корпорация Meta сообщила о первом в истории снижении квартальной выручки

Корпорация Meta сообщила о первом в истории снижении квартальной выручки Квартальная выручка американской корпорации Meta впервые оказалась ниже аналогичного периода прошлого года.
Бизнес
28 июля 2022 г. 07:56
Корпорация Meta сообщила о первом в истории снижении квартальной выручки

Квартальная выручка американской корпорации Meta впервые оказалась ниже аналогичного периода прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду в финансовой отчетности компании за второй квартал этого года.

По итогам квартала общая выручка компании составила 28,822 млрд долларов США, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 29,077 млрд долларов США.

Чистая прибыль компании сократилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,687 млрд долларов США. В финансовом департаменте компании снижение показателей связывают со "слабым спросом на рекламу... из-за макроэкономической неопределенности". В третьем квартале компания ожидает достичь показателей выручки в районе от 26 до 28,5 млрд долларов США.

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