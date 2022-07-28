Корпорация Meta сообщила о первом в истории снижении квартальной выручки

Квартальная выручка американской корпорации Meta впервые оказалась ниже аналогичного периода прошлого года.

Квартальная выручка американской корпорации Meta впервые оказалась ниже аналогичного периода прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду в финансовой отчетности компании за второй квартал этого года.

По итогам квартала общая выручка компании составила 28,822 млрд долларов США, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 29,077 млрд долларов США.

Чистая прибыль компании сократилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,687 млрд долларов США. В финансовом департаменте компании снижение показателей связывают со "слабым спросом на рекламу... из-за макроэкономической неопределенности". В третьем квартале компания ожидает достичь показателей выручки в районе от 26 до 28,5 млрд долларов США.