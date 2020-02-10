Коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем

Крупнейшие китайские импортеры СПГ объявляют форс-мажор и приостанавливают закупки из-за падения спроса на энергоносители, вызванного эпидемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это может разрушить торговую сделку США и КНР, поскольку дополнительные поставки американского СПГ — ключевой пункт подписанного в январе соглашения.

Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля. Многие эксперты уверены, что и это не окончательный срок. По оценкам экономистов Morgan Stanley, ущерб росту промпроизводства КНР в январе-феврале достигнет пяти-восьми процентных пунктов.В результате, по данным Bloomberg, суточное потребление нефти в стране к началу февраля сократилось на%, то есть на три миллиона баррелей. Из-за этого мировые цены на черное золото падают. Так, котировки эталонного сорта Brent за месяц снизились надолларов США — додоллара США за баррель.Еще хуже ситуация с импортом сжиженного газа. В прошлый четверг китайская государственная корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) объявила форс-мажор и отказалась от закупок СПГ у трех поставщиков, сообщает Reuters. Подобное решение ожидают также от Sinopec и China National Petroleum Corporation (CNPC).

Как указывают СМИ, под сокращение попал прежде всего американский СПГ — самый дорогой для китайцев из-за больших расходов на транспортировку. Это угрожает сорвать торговые договоренности между Вашингтоном и Пекином, достигнутые в середине января и включенные в "первый этап торговой сделки". Одно из главных условий — дополнительная закупка у США товаров на 200 миллиардов долларов США в течение двух лет. Причем четверть этой суммы приходится на энергоносители.

Если весь этот газ останется на внутреннем рынке, избыток предложения усилится и цены обрушатся.Полтора года назад, в сентябре 2018-го, газ в США стоилдолларов США за MMBtu (миллион британских топливных единиц). Сейчас —доллара. К декабрю может подешеветь еще в два раза, предупреждает BofA.Положение осложняется тем, что в сланцевой промышленности резко растут объемы извлекаемого попутного газа. По данным консалтинговой компании Rystad Energy, за прошлый год предприятия, действующие на крупнейших месторождениях Пермского бассейна, сжигали домиллиона кубометров в день. На месторождениях Марселус и Баккен газа сжигают больше, чем потребляют такие страны, как Венгрия, Израиль, Азербайджан, Колумбия, Румыния.Это ставит под удар и перспективы поставки СПГ в Европу. Недавно вице-президент генеральной дирекции по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт заявил, что ЕС собирается проверять всех производителей на интенсивность выбросов углекислого газа, в том числе — на утечки метана и сжигание газа в факелах в странах добычи. Иными словами, Евросоюз не примет СПГ от неэффективных с точки зрения экологии компаний.

Проблемы китайского энергорынка пока не повлияли на импорт газа из России. Представители "Новатэк" — крупнейшего отечественного экспортера СПГ — заявили, что никаких изменений не произошло.

"Отгрузки продукции с проекта "Ямал СПГ" осуществляются в плановом режиме в соответствии с договорами, включая поставки в азиатском направлении. Все стороны добросовестно исполняют взятые на себя обязательства", — сообщили РИА Новости в "Новатэке".

Поставки трубопроводного газа тоже сохраняются на прежнем уровне. По данным СМИ, китайская CNPC не обращалась к "Газпрому" с предложением изменить график прокачки топлива по новому газопроводу "Сила Сибири".