Закон об отсрочке Brexit вступил в силу

Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер Палаты лордов Питер Фаулер, зачитав перед членами неизбираемой верхней палаты парламента список законопроектов, одобренных монархом.
Новый закон призван не допустить так называемого жесткого Brexit, который грозит британской экономике долгосрочными негативными последствиями. Закон обязывает правительство премьер-министра Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit на 3 месяца (до 31 января 2020 года), если Лондон и Брюссель не достигнут сделки об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.
Правительство Джонсона, выступающее против затягивания переговоров с ЕС, пыталось, но не смогло помешать принятию закона, внесенного оппозиционными партиями при поддержке некоторых членов правящей Консервативной партии. При этом у Джонсона до последнего момента оставалась возможность не подать этот билль монарху на подпись и таким образом избежать его принятия. Однако правительство Великобритании отказалось идти на этот шаг, который усилил бы политический кризис.
Вместе с тем премьер обещал, что ни при каких обстоятельствах не попросит Брюссель об отсрочке и будет добиваться того, чтобы страна вышла из состава сообщества не позднее 31 октября. Некоторые из его заявлений британские политические аналитики расценили как готовность нарушить закон и не следовать указаниям парламента, за что главе правительства может грозить суд и даже тюремный срок. При этом в воскресенье источники газеты The Daily Telegraph в правительстве сообщили о том, что правительство может обойти закон и вполне легальными способами. Для этого Джонсону придется убедить Брюссель в том, что он не должен соглашаться на отсрочку Brexit, встав на сторону британского правительства, а не парламента.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.
Economic DepartmentАвтор новости