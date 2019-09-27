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Корейское агентство намерено выделить Азербайджану 10 млн долларов

Корейское агентство намерено выделить Азербайджану $10 млн

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) до сих пор выделило Азербайджану гранты на общую сумму 60 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщила глава азербайджанского офиса KOICA Парк Кумок.

По ее словам, организация регулярно сотрудничает со страной в области управления водными ресурсами, общественного управления, развития сел и информационно-коммуникационных технологий.

Парк Кумок также рассказала о будущих инвестициях организации в Азербайджан: "В этом году было подписано рамочное соглашение между Азербайджаном и Кореей. Оно предусматривает выделение грантов по ряду направлений. В ближайшие три года будут выделены 10 млн долларов на развитие вышеуказанных сфер".

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