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Контракты почти на $19 млн заключены на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме в Баку

Контракты почти на $19 млн заключены на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме в Баку Контракты на сумму $18,9 млн заключены по итогам Азербайджано-белорусского бизнес-форума в Баку.
Бизнес
5 мая 2025 г. 22:16
Контракты почти на $19 млн заключены на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме в Баку

Контракты на сумму $18,9 млн заключены по итогам Азербайджано-белорусского бизнес-форума в Баку.

Как передает Report, об этом рассказал журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

По словам Михаила Мятликова, всего было заключено 12 документов, три из которых в режиме онлайн. "Большое количество было представителей бизнеса Азербайджана. Многие, конечно, встречаются не первый раз, у нас уже налажены дружеские отношения, но были и те, с кем виделись впервые", - отметил председатель БелТПП.

Во второй день работы делегации деловых кругов Беларуси запланированы индивидуальные встречи. "Мы, как и договаривались, ждем наших партнеров из Азербайджана у нас на выставке "Белагро" в июне. Они подтвердили свое присутствие. А мы с 13 по 16 мая будем участвовать в их международной выставке Caspian Agro - уже подтвердили заявки 17 белорусских предприятий, которые представят новинки своей продукции в Баку", - рассказал он.

В частности, на бизнес-форуме были подписаны три договора между ОАО "Мостовдрев" и ЗАО "Сосна" на поставку фанеры, ламинированных напольных покрытий и плит МДФ.

Кроме этого, ОАО "Камволь" заключило договоры с Smart Style MMC и ОАО "Бакинский швейный дом" на поставку ткани. Подписан также контракт между СП ОАО "Спартак" и AZNUR на поставку кондитерских изделий.

Подписан договор о намерениях между ООО "Боркоф-Агро" и ООО "Стапри-Азербайджан" на поставку резиновых плит, а также соглашение о сотрудничестве между НТЦ "ЛЭМТ" холдинга БелОМО и Национальной академией авиации ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары".

Помимо этого, заочно в рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве между ОАО "Белшина", ООО "Азертехника" и ООО Azbelshin, предусматривающий поставки в регион шинной продукции в 2025-2026 годах.-0-

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Belarus biznes forumunda 18,9 milyon dollarlıq müqavilə imzalanıb

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