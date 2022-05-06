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Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана

Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана В ближайшее время в казахстанском городе Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана.
Бизнес
6 мая 2022 г. 14:30
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана

В ближайшее время в казахстанском городе Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана.

Об этом Report рассказал консул Азербайджана в Актау Эльмар Мамедов.

По словам Э.Мамедова, азербайджанские бизнесмены проявляют большой интерес к Актау: "Некоторое время назад Azərsun Holding построил здесь логистический центр. Этот центр освобожден от налоговых выплат. В настоящее время более 100 азербайджанских компаний работают здесь в различных сферах", - отметил консул, добавив, что в Актау должно быть построено представительство ОАО Azəravtomaş.

Напомним, что в 2021 году столице Казахстана Нур-Султане, состоялось открытие Торгового дома Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Konsul: “Aktauda Azərbaycanın Ticarət Evinin filialı açılacaq”

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