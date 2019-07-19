Почетный консул: Мы работаем над развитием германо-азербайджанских экономических связей

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"Я как консул осуществляю деятельность в сфере культуры. Мы ведем работы для развития экономических связей между Германией и Азербайджаном. Мы делаем все возможное, чтобы Азербайджан стал более популярным в Германии. Создание камерного оркестра - одна из работ в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом почетный консул Азербайджана в Германии Отто Хаузер сказал на пресс-конференции, организованной Госкомитетом по работе с диаспорой.

Он рассказал о предстоящей деятельности новосозданного камерного оркестра: "В составе этого оркестра помимо азербайджанцев есть турки и казахстанцы. В репертуар ансамбля войдут произведения известных азербайджанских мастеров".

О.Хаузер отметил, что поддержку созданию камерного оркестра оказывал Фонд Гейдара Алиева: "Я доволен всесторонней поддержкой Азербайджана. Пользуясь случаем, я благодарю Фонд Гейдара Алиева за поддержку в этой работе".

Отметим, что по инициативе почетного консула Азербайджана в Германии Отто Хаузера в Германии начал функционировать камерный оркестр, состоящий из азербайджанских музыкантов.