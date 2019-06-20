​Конкурс с призовым фондом 2 млн долл. США: прием заявок открыт

Шестой Международный конкурс-конкурс проектов Lafarge Holcim приглашает к участию архитекторов, инженеров, дизайнеров, студентов, и всех работающих в строительной сфере.

Как сообщает Report, заявки на участие в конкурсе принимаются с 4 июня 2019 года (14:00 по Гринвичу). Крайний срок подачи проекта - 25 февраля 2020 года (14:00 по Гринвичу).

Целью конкурса является поддержка инновационных и креативных проектов в области устойчивого развития в сфере строительства. Критерии включают в себя: инновации, этические стандарты и социальную значимость, эффективность использования ресурсов и окружающей среды, экономическую эффективность, контекстуальные и эстетические эффекты и сокращение выбросов CO2.

Отбор проектов и концепций на начальном этапе осуществляется в 5 регионах: Европа, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Проекты из Азербайджана будут рассматриваться в рамках европейских проектов. Жюри присудило фонд в размере 330 000 долларов США в каждом регионе. Проекты, победившие на региональном уровне, получают право бороться за золотые, серебряные и бронзовые награды на глобальном конкурсе. Награждение будет в двух категориях: «Основное» и «Следующее поколение».

“Основная категория» предполагает участие архитекторов, дизайнеров, инженеров, владельцев проектов, ландшафтных дизайнеров, строителей и других специальностей связанных со строительной отраслью. Заявки должны относиться к трем проектным группам: общественно-социальное и гражданское строительство, ландшафт, городское планирование и инфраструктура.

В категории «Следующее поколение» приглашаются молодые специалисты и студенты. Возраст авторов проекта не должен превышать 30 лет. В этой категории предполагается, что проекты будут охватывать темы устойчивом развитии и предлагать возможные решениях.

Прогресс, население, планета, развитие и мастерство. Представленный проект должен находиться на стадии проектирования, но их строительство не должны начаться до 1 января 2019 года. Возраст авторов проекта должен быть не менее 18 лет по состоянию на 25 февраля 2020 года. Призовой фонд конкурса составляет 2 миллиона долларов. Победители будут объявлены в сентябре / ноябре 2020 года. Для участия в конкурсе вы можете посетить www.lafargeholcim-awards.org. Также можно связаться с отделом по связям с общественностью Holcim (Азербайджан) mehdi.mehdiyev@lafargeholcim.com или службой технической поддержки https://www.lafargeholcim-foundation.org/helpdesk для конкретных вопросов относительно их регистрации.

Фонд LafargeHolcim по устойчивому строительству был создан в 2003 году для повышения осведомленности в вопросах обеспечения устойчивого будущего в архитектуре, инженерном деле, городском планировании и строительстве. Основная цель - поддержать некоммерческую организацию и инициативы устойчивого строительства, с отличной архитектурой и более высоким уровнем жизни.