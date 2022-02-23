О нас
Аудио новости

Конфедерация предпринимателей Азербайджана в прошлом году открыла филиалы в 43 городах и районах

Конфедерация предпринимателей Азербайджана в прошлом году открыла филиалы в 43 городах и районах В 2021 году Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана расширила свое присутствие среди предпринимателей в регионе, создала представительства (филиалы) в 43 городах и районах, вследствие чего достигнуто повышение активности ре
Бизнес
23 февраля 2022 г. 11:12
Конфедерация предпринимателей Азербайджана в прошлом году открыла филиалы в 43 городах и районах

В 2021 году Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана расширила свое присутствие среди предпринимателей в регионе, создала представительства (филиалы) в 43 городах и районах, вследствие чего достигнуто повышение активности региональных предпринимателей в диалоге государство-частный сектор.

Как передает Report со ссылкой на Конфедерацию, об этом заместитель генсека Конфедерации Кристина Мамедова сказала на вчерашнем заседании президиума структуры.

"Наряду с этим мы расширили нашу деятельность для пропаганды азербайджанской продукции в зарубежных странах, поощрения инвестиционной среды, налаживания связей с нашими бизнесменами за границей. В настоящее время в 23 странах функционирует 21 наше представительство", - отметила она.

По словам К.Мамедовой, в прошлом году Конфедерация предложила дополнения и поправки к 20 законодательным актам для развития предпринимательства в стране, поддержки бизнеса, провела около 30 международных мероприятий, 21 встречу с иностранными диппредставителями. С целью углубления международного сотрудничества с осуществляющими деятельность за рубежом предпринимательскими организациями подписаны 11 меморандумов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası ötən il 43 şəhər-rayonda filial açıb

Самое важное

Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать "ДНР" и "ЛНР"
22 февраля 2022 г. 14:36
Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
ФотоИнформационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
22 февраля 2022 г. 11:33
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
21 февраля 2022 г. 16:32
Обнародован график приема граждан на март
Обнародован график приема граждан на март
21 февраля 2022 г. 16:03
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
21 февраля 2022 г. 13:02
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
21 февраля 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi