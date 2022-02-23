Конфедерация предпринимателей Азербайджана в прошлом году открыла филиалы в 43 городах и районах

В 2021 году Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана расширила свое присутствие среди предпринимателей в регионе, создала представительства (филиалы) в 43 городах и районах, вследствие чего достигнуто повышение активности ре

В 2021 году Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана расширила свое присутствие среди предпринимателей в регионе, создала представительства (филиалы) в 43 городах и районах, вследствие чего достигнуто повышение активности региональных предпринимателей в диалоге государство-частный сектор.

Как передает Report со ссылкой на Конфедерацию, об этом заместитель генсека Конфедерации Кристина Мамедова сказала на вчерашнем заседании президиума структуры.

"Наряду с этим мы расширили нашу деятельность для пропаганды азербайджанской продукции в зарубежных странах, поощрения инвестиционной среды, налаживания связей с нашими бизнесменами за границей. В настоящее время в 23 странах функционирует 21 наше представительство", - отметила она.

По словам К.Мамедовой, в прошлом году Конфедерация предложила дополнения и поправки к 20 законодательным актам для развития предпринимательства в стране, поддержки бизнеса, провела около 30 международных мероприятий, 21 встречу с иностранными диппредставителями. С целью углубления международного сотрудничества с осуществляющими деятельность за рубежом предпринимательскими организациями подписаны 11 меморандумов.