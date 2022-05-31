Конфедерация предпринимателей Азербайджана учредила представительство в Германии

Учреждено представительство Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана в Германии.

Учреждено представительство Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана в Германии.

Как сообщает Report, представительство будет действовать в Берлине.

На должность представителя Конфедерации в Германии назначен работающий в Германии азербайджанский бизнесмен, исполнительный директор компании Edel Tower GmbH Эльнур Гусейнов. Эльнур Гусейнов 1987 г.р. в 2008 году окончил бакалавриат Государственной академии управления при президенте, в 2010 году – учился в магистратуре Университета Эрфурта в Германии, в 2016 году защитил диссертацию по управлению проектами альтернативной энергии в Свободном университете Берлина и получил степень доктора философии. С 2014 года занимается предпринимательской деятельностью в Берлине.

Представительство будет функционировать для поиска партнеров для наших предпринимателей в Германии, изучения инвестиционных возможностей, маркетингового анализа и налаживания деловых связей с германскими предпринимателями.