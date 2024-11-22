Кондитерские изделия будут экспортироваться из Нахчывана в Эфиопию

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникации, выдал сертификат свободной продажи для экспорта кондитерских изделий из Нахчыванской Автономной Республики в Эфиопию.

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникации, выдал сертификат свободной продажи для экспорта кондитерских изделий из Нахчыванской Автономной Республики в Эфиопию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на центр.

Руководитель портала Айхан Гадашов отметил, что в последнее время наблюдается рост числа обращений за сертификатами свободной продажи, в основном, для экспорта продовольственных товаров.

По его словам, ранее также был выдан сертификат свободной продажи для экспорта мучных изделий на эфиопский рынок.

Предприниматели, желающие получить сертификат свободной продажи, могут подать заявку на сайте www.azexport.az.