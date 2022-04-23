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Концерн Renault принял решение продать "АвтоВАЗ"

Концерн Renault принял решение продать "АвтоВАЗ" Французский концерн Renault готовит "АвтоВАЗ" к продаже российскому собственнику.
Бизнес
23 апреля 2022 г. 06:12
Концерн Renault принял решение продать АвтоВАЗ

Французский концерн Renault готовит "АвтоВАЗ" к продаже российскому собственнику.

Как передает Report, об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, в числе потенциальных претендентов на покупку называется дочернее подразделение "Ростеха", а также структуры Минпромторга. Первому принадлежит доля в 32,4% в российском СП "Лада Авто Холдинг" (с этого года "АвтоВАЗ" переведен из нидерландского оффшора под юрисдикцию России), остальные 67,6% - у Renault.

По словам собеседника, в мае большая часть иностранного менеджмента "АвтоВАЗа" покинет завод либо будет переведена на удаленную работу. Один из менеджеров компании отметил, что часть иностранного персонала ранее уехала из Тольятти, некоторые это сделают несколькими неделями позже, обратно они уже не вернутся.

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