Компанию Carlsberg Azerbaijan возглавил новый руководитель

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Директор дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса региона "Сибирь и Дальний Восток" компании "Балтика", часть Carlsberg Group, Вячеслав Мальцев будет руководить компанией Carlsberg Azerbaijan. Он приступит к исполнению новых обязанностей с 1 сентября 2017 года.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение компании.

На этой должности Вячеслав Мальцев сменит Виктора Семака, который с 1 мая 2016 года совмещал управление двумя компаниями — Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan, а теперь продолжит управлять компанией Carlsberg Kazakhstan.

Отметим, что Вячеслав Мальцев имеет более чем 18-летний опыт работы в российских FMCG-компаниях. Свою карьеру в Carlsberg Group он начал в 2007 году с должности национального менеджера по развитию продаж непивных брендов в штаб-квартире "Балтики". В июле 2015 года В. Мальцев был назначен директором дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса региона "Сибирь и Дальний Восток". До "Балтики" Вячеслав работал в компаниях Nidan Juices и Coca-Cola.