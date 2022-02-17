В отношении Veyseloglu начато дело о нарушении антимонопольного законодательства

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана в отношении ООО Veyseloglu возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана в отношении ООО Veyseloglu возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Отмечается, что на фоне прошлогоднего глобального роста цен, происходившего во всем мире, в Азербайджане наблюдается изменение цен на ряд продовольственных товаров. Для предотвращения ценовых манипуляций Госслужба начала разбирательство для контролирования соблюдения требований антимонопольного законодательства на рынке, направила запросы местным предприятиям, занимающимся импортом, о предоставлении необходимых документов и данных.

Несмотря на своевременный ответ большинства хозяйствующих субъектов на отправленные запросы, Veyseloglu не предоставил никаких документов и информации. В связи с этим в отношении компании возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В зависимости от результата рассмотрения дела в отношении хозяйствующего субъекта будут приняты соответствующие законодательству меры.