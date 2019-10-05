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Компания Тесла планирует отозвать 2000 электромобилей

​Компания Тесла планирует отозвать 2000 электромобилей

Национальная администрация безопасности дорожного движения США рассмотрит заявление об отзыве 2000 электромобилей компании Тесла.

Как передаёт Report, об этом сообщает Reuters. Как отмечает агентство, речь идет о модели S и модели X с 2012-2019 годов выпуска. В мае на этих машинах обновили программное обеспечение для зарядки аккумуляторов.

Теперь компания получает жалобы на неисправность батареи. Предположительно в машинах обнаружен дефект, который способен спровоцировать пожар батареи.

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