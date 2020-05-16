​Компания Tesla намерена построить новый завод в Техасе

Американская корпорация Tesla намерена построить новый завод в районе города Остин (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило американское отраслевое интернет-издание Electrek.

По словам его источников, предполагается, что на указанном предприятии будут выпускать электропикапы Cybertruck и кроссоверы Model Y с электродвигателем. Как отмечается в публикации, глава Tesla Илон Маск рассчитывает, что завод будет построен в сжатые сроки. Он полагает, что выпуск Model Y на указанном предприятии должен быть начат к концу текущего года. Производство Cybertruck, как ожидается, могут наладить к концу следующего года.

По сведениям Electrek, Маск уже распорядился, чтобы сотрудники завода Tesla в Неваде приступили к работе над проектом нового предприятия. Издание также констатирует, что планы Tesla еще могут измениться.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее заявил, что обсудил с Маском возможность переноса в этот штат головного офиса Tesla из Калифорнии.