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Компания Silk Way West Airlines получила сертификат IATA CEIV Lithium Batteries

Компания Silk Way West Airlines получила сертификат IATA CEIV Lithium Batteries Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, успешно прошла процесс сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по CEIV Lithium Batteries.
Бизнес
24 мая 2023 г. 16:31
Компания Silk Way West Airlines получила сертификат IATA CEIV Lithium Batteries

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, успешно прошла процесс сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по CEIV Lithium Batteries.

Silk Way West Airlines занимает передовую позицию в своей отрасли и принимает все необходимые меры для защиты операционной деятельности. Сертификация CEIV Lithium Batteries способствует еще большему расширению возможностей авиакомпании, а также укреплению доверия клиентов и партнеров. Получение данного сертификата подтверждает, что Silk Way West Airlines внедрила необходимые процессы и практики для снижения соответствующих рисков, и соблюдает самые строгие требования.

Сертификация CEIV Lithium Batteries — это глобально признанный стандарт, разработанный со стороны IATA для обеспечения безопасного и надежного обращения с литиевыми батареями по всей цепочке поставок и имеет целью добиться стандартизации масштабов, глубины и качества проводимых оценок.

"Наша команда успешно прошла все этапы сертификации, и сегодня с гордостью можем заявить, что IATA признает процесс перевозки литиевых батарей Silk Way West Airlines, — сказал Дарко Вучич, вице-президент по корпоративному обеспечению и контролю качества Silk Way West Airlines. - Мы расширили наши знания о руководстве IATA по DGR, внедряя новейшие стандарты и практики, связанные с безопасной транспортировкой и обращением с литиевыми батареями. Таким образом в дальнейшем мы улучшим показатели безопасности путем оценки рисков. Преимуществом для нас, помимо усовершенствований процедур по транспортировке литиевых батарей, является то, что мы продолжаем придерживаться самых высоких стандартов".

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 года было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

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Версия на азербайджанском языке "Silk Way West Airlines" aviaşirkəti "IATA CEIV Lithium Batteries" sertifikatına layiq görülüb

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