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Компания Silk Way West Airlines назначила Онно Питерсма главным операционным директором

Компания Silk Way West Airlines назначила Онно Питерсма главным операционным директором Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявила о назначении Онно Питерсма на позицию главного операционного директора. Обладая более чем 25-летним опытом работы в авиационной отрасли, г-
Бизнес
30 мая 2024 г. 17:25
Компания Silk Way West Airlines назначила Онно Питерсма главным операционным директором

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявила о назначении Онно Питерсма на позицию главного операционного директора. Обладая более чем 25-летним опытом работы в авиационной отрасли, г-н Питерсма нацелен вывести авиакомпанию на новый уровень операционной эффективности, технологического усовершенствования и обслуживания клиентов.

В своей новой должности г-н Питерсма будет поддерживать важные инициативы, направленные на укрепление стабильности и надежности расширяющейся деятельности Silk Way West Airlines. Эти ключевые факторы будут способствовать оптимизации показателей авиакомпании по своевременной доставке грузов.

«Укрепление стабильности сети имеет важное значение для улучшения предоставления наших услуг», — прокомментировал г-н Питерсма. «Усиливая планирование сети и повышая эффективность выполнения работ, мы стремимся обеспечить своевременную доставку для достижения удовлетворенности наших клиентов».

Вольфганг Майер, президент авиакомпании Silk Way West Airlines, выразил поддержку г-ну Питерсма. «Впечатляющая карьера Онно, его преданность командной работе и совершенствованию процессов способствует повышению операционных стандартов. Его стратегическое видение станет неотъемлемой частью целенаправленного улучшения наших операционных показателей и отразится на удовлетворенности клиентов».

Компания Silk Way West Airlines уверена, что под руководством г-на Питерсма она достигнет новых вех в своем развитии, усиливая приверженность установлению самых высоких отраслевых стандартов.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 14 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно стремлению к устойчивому развитию и эффективности авиакомпания Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой парк новыми современными самолетами, в числе которых четыре Boeing 777F, два Boeing 777-8F и два Airbus A350F, посредством которых намерена обеспечивать глобальные потребности в логистике.

Авиакомпания предлагает комплексные грузовые перевозки по более чем 40 направлениям мира в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, обеспечивая годовой грузооборот, превышающий 500 000 тонн.

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Версия на азербайджанском языке Silk Way West Airlines Onno Pietersmanı əməliyyatlar üzrə baş direktor vəzifəsinə təyin etdi

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