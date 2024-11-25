Компания Silk Way Alat Free Economic Zone и Modern Construction Group подписали важное соглашение

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) подписала с Modern Construction Group важное соглашение о проектировании и строительстве, что стало значимым событием в развитии грузовой деревни Silk Way Cargo Village. Этот современный проект будет р

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) подписала с Modern Construction Group важное соглашение о проектировании и строительстве, что стало значимым событием в развитии грузовой деревни Silk Way Cargo Village. Этот современный проект будет реализован в свободной экономической зоне Алят (СЭЗ Алят), подчеркивая стремление Азербайджана стать глобальным центром логистики и грузовых перевозок.

Modern Construction Group спроектирует и построит три ключевых объекта, которые станут частью грузовой деревни Silk Way Cargo Village: грузовой терминал, офисное здание Silk Way и помещение для совместного использования экспедиторскими компаниями. Соглашение предусматривает соответствие этих новейших объектов современным международным стандартам зеленой и устойчивой инфраструктуры.

Проект отражает стремление SW AFEZCO к продвижению инновационных и эффективных решений в авиационной и логистической сферах, содействуя устойчивому развитию и укреплению региональных связей.

«Данное соглашение является переходным шагом на пути к закреплению за Азербайджаном статуса ведущего глобального логистического хаба», — заявил Джавад Дбила, управляющий директор SW AFEZCO. «Полностью автоматизированный грузовой терминал площадью 30 000 квадратных метров, крупнейший в Каспийском регионе, установит новые стандарты устойчивого строительства и усилит торговые связи между Европой и Азией, закрепляя стратегическую роль Азербайджана в глобальной логистической сети».

В свою очередь, Ариф Гулиев, директор Modern Construction Group, отметил:

"Для нас большая честь сотрудничать с Silk Way AFEZCO в этом трансформационном проекте. Наш опыт в реализации сложных инфраструктурных проектов гарантирует, что Silk Way Cargo Village станет ключевым элементом логистической экосистемы Азербайджана."

Проект планируется завершить к июлю 2026 года, что подчеркнет стратегическое значение AFEZ в развитии международной торговли и связей.

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) – это самостоятельное подразделение Silk Way Group, занимающееся развитием устойчивой авиационной и логистической инфраструктуры в свободной экономической зоне Алят. Компания была создана для управления такими трансформационными проектами, как «зелёный» аэропорт и грузовая деревня. SW AFEZCO интегрирует передовые устойчивые технологии и инновационные логистические решения, чтобы закрепить за Азербайджаном статус ведущего транзитного узла. Инициативы компании соответствуют национальным и международным стандартам, способствуя экономическому росту и экологической ответственности.

Modern Construction Group

MCG – компания с почти 30-летним опытом работы как на локальных, так и на международных рынках, успешно реализовавшая более 100 проектов, соответствующих высочайшим мировым стандартам. Команда высококвалифицированных специалистов компании предоставляет полностью интегрированные услуги в области проектирования и строительства для различных отраслей. От стратегического планирования и архитектуры до инженерии, промышленного и гражданского строительства — MCG предлагает комплексные решения, адаптированные к проектам любого масштаба.

MCG успешно завершает проекты в срок и в рамках бюджета благодаря передовым методам управления строительством, новейшим технологиям, инновационным подходам и опыту своих высококлассных специалистов. Портфолио компании включает сотрудничество с ведущими мировыми организациями, такими как BP, Tecnimont, Técnicas Reunidas, SOCAR, Halliburton, Schlumberger, AZANS, Israel Shipyards, AZFEN и Saipem. MCG олицетворяет синергию опыта, инноваций и совершенства, что позволяет команде реализовывать даже самые сложные проекты с высокой точностью и непревзойденным качеством.