​Компания, пользующаяся услугами BBF, расширяет сеть продаж

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ С 15 апреля клиенты получили возможность покупать мёд Mr. Bee в сети супермаркетов Bravo в Торговом центре Gənclik Mall.

Как сообщает Report, продукцию ООО Kercom, пользующуюся услугами инкубационного бизнес-центра Baku Business Factory, в ближайшее время можно будет приобрести в известных сетях супермаркетов.

Клиенты могут заказать мёд и другие продукты пчеловодства на сайте www.mrbee.az. Оплата производится наличными и по безналичному расчету. Доставка по городу Баку осуществляется бесплатно и круглосуточно.

Отметим, что бренд Mr. Bee принадлежит компании Kercom, которая осуществляет деятельность в ненефтяном секторе Азербайджана. В настоящее время компания развивает проект по пчеловодству под брендом Mr. Bee. Одной из стратегических целей компании является повышение экспортного потенциала страны.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.