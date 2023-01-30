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Компания Philips уволит 6 тыс. сотрудников

Компания Philips уволит 6 тыс. сотрудников Нидерландская компания Philips в понедельник объявила о сокращении 6 тыс. сотрудников на фоне убытков из-за отзыва крупной партии неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Бизнес
30 января 2023 г. 11:48
Компания Philips уволит 6 тыс. сотрудников

Нидерландская компания Philips в понедельник объявила о сокращении 6 тыс. сотрудников на фоне убытков из-за отзыва крупной партии неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Компания назвала главной причиной увольнений "повышение рентабельности". В прошлом году Philips понесла огромные убытки из-за выплаты штрафов, связанных с отзывом в июне 2021 года партии неисправных дыхательных аппаратов для лечения апноэ сна. В результате этого к настоящему времени ее рыночная стоимость упала на 70%.

Осенью прошлого года Philips объявила об увольнении 4 тыс. сотрудников из-за финансовых потерь в третьем квартале 2022 года, которые составили 1,3 млрд евро.

Philips полностью продала бизнес по производству бытовой техники 2 сентября 2021 года, сконцентрировавшись на производстве медицинского оборудования. На данный момент в компании работает примерно 80 тыс. сотрудников почти в 100 странах мира.

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Версия на английском языке Philips scraps 6,000 jobs in drive to improve profitability

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