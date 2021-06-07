Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников

Солидная компания Legion Security, специализирующаяся на оказании охранных услуг, объявляет набор на работу с высоким уровнем зарплаты и достойными условиями.

Солидная компания Legion Security, специализирующаяся на оказании охранных услуг, объявляет набор на работу с высоким уровнем зарплаты и достойными условиями.

Требования к соискателям:

- возраст от 20 до 30 лет;

- рост от 175 см;

- обязательное прохождение военной службы;

- владение различными видами единоборств и самозащиты;

- свободное владение азербайджанским и русским языками, знание английского приветствуется;

- опыт работы в охранных структурах.

Желающие пройти тестирование на соответствие указанным критериям должны в первую очередь выслать CV (на русском или английском языке) на адрес электронной почты: [email protected] .

Вся предоставленная кандидатом информация будет тщательно проверяться.