О нас
Аудио новости

Компания JYSK объявила об уходе из России после распродажи своей продукции

Компания JYSK объявила об уходе из России после распродажи своей продукции Датский конкурент IKEA - ритейлер JYSK, управляющий магазинами мебели и товаров для дома, который ранее в марте приостановил работу своих магазинов в РФ, принял решение об уходе с российского рынка.
Бизнес
30 марта 2022 г. 16:44
Компания JYSK объявила об уходе из России после распродажи своей продукции

Датский конкурент IKEA - ритейлер JYSK, управляющий магазинами мебели и товаров для дома, который ранее в марте приостановил работу своих магазинов в РФ, принял решение об уходе с российского рынка.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало понятно, что JYSK закроется окончательно и полностью покинет страну", - говорится в сообщении компании.

С 31 марта магазины временно откроются для распродажи. Как только товары будут проданы, магазины закроются окончательно.

JYSK также сообщил, что будет договариваться с владельцами площадей, на которых расположены его магазины, о "справедливом урегулировании" взаимоотношений. Сотрудники получат зарплату в соответствии с местным законодательством.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Jysk leaving Russia after final sale

Другие новости из категории

Азербайджан принял участие в международной выставке ковров в Индии
Азербайджан принял участие в международной выставке ковров в Индии
30 марта 2022 г. 16:06
Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 12%
Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 12%
30 марта 2022 г. 14:17
Какова ситуация на рынке автошин в Азербайджане?
Какова ситуация на рынке автошин в Азербайджане?
30 марта 2022 г. 13:34
Посол: Российские IT-разработки востребованы в Азербайджане
Посол: Российские IT-разработки востребованы в Азербайджане
30 марта 2022 г. 12:12
Российско-украинская война меняет картину внешней торговли Азербайджана
Российско-украинская война меняет картину внешней торговли Азербайджана
29 марта 2022 г. 17:55
Carlsberg Azerbaijan: Мы продолжим свою деятельность
Carlsberg Azerbaijan: Мы продолжим свою деятельность
29 марта 2022 г. 17:52
Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Дубае
ФотоИнвестиционный потенциал Азербайджана представлен в Дубае
29 марта 2022 г. 16:06
Влияние бумажного кризиса в России на Азербайджан: цены растут
Влияние бумажного кризиса в России на Азербайджан: цены растут
29 марта 2022 г. 15:18
ГТК: Круг охвата льготных экологически чистых автомобилей может быть расширен
ГТК: Круг охвата льготных экологически чистых автомобилей может быть расширен
29 марта 2022 г. 14:12
ГТК: Некоторые ввозимые в Азербайджан экологичные машины освобождены от НДС
ГТК: Некоторые ввозимые в Азербайджан экологичные машины освобождены от НДС
29 марта 2022 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi