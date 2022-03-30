Компания JYSK объявила об уходе из России после распродажи своей продукции

Датский конкурент IKEA - ритейлер JYSK, управляющий магазинами мебели и товаров для дома, который ранее в марте приостановил работу своих магазинов в РФ, принял решение об уходе с российского рынка.

Датский конкурент IKEA - ритейлер JYSK, управляющий магазинами мебели и товаров для дома, который ранее в марте приостановил работу своих магазинов в РФ, принял решение об уходе с российского рынка.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало понятно, что JYSK закроется окончательно и полностью покинет страну", - говорится в сообщении компании.

С 31 марта магазины временно откроются для распродажи. Как только товары будут проданы, магазины закроются окончательно.

JYSK также сообщил, что будет договариваться с владельцами площадей, на которых расположены его магазины, о "справедливом урегулировании" взаимоотношений. Сотрудники получат зарплату в соответствии с местным законодательством.