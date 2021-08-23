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Компания из Северной Осетии начнет поставки мебели в Азербайджан

Компания из Северной Осетии начнет поставки мебели в Азербайджан Российская компания "Рокос" (Северная Осетия) с сентября начнет поставки мебели в Азербайджан
Бизнес
23 августа 2021 г. 20:14
Компания из Северной Осетии начнет поставки мебели в Азербайджан

Российская компания "Рокос" (Северная Осетия) с сентября начнет поставки мебели в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на Министерство экономического развития Северной Осетии, контракт был подписан в ходе визита предпринимателей республики в Азербайджан.

Отмечается, что специалисты еще двух компаний – потенциальных партнеров планируют визит во Владикавказ для осмотра площадки и производственных мощностей "Рокоса".

В ходе пребывания в Баку презентации своей продукции также провели компании "Т-косметикс" (дезинфекторы, парфюмерно-косметическая продукция), "Бухардон" (минеральная вода и лимонады) и "Аланские ледники" (талая ледниковая вода).

Согласно сообщению, переговоры прошли успешно, прорабатываются детали дальнейшего сотрудничества.

Всего представители бизнес-миссии провели в стране 30 встреч, в том числе с торговым представителем России в Азербайджане Русланом Мирсаяповым и руководителем представительства Российского экспортного центра Нури Гулиевым.

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