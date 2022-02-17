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Компания Iveco Truck & Bus хочет инвестировать в Азербайджан

Компания Iveco Truck & Bus хочет инвестировать в Азербайджан Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией компании Iveco Truck Bus во главе с директором по Кавказу и Центральной Азии Романом Смирновым.
Бизнес
17 февраля 2022 г. 10:51
Компания Iveco Truck & Bus хочет инвестировать в Азербайджан

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией компании Iveco Truck & Bus во главе с директором по Кавказу и Центральной Азии Романом Смирновым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Министр проинформировал о благоприятном деловом и инвестиционном климате, созданном в Азербайджане, экономическом потенциале освобожденных территорий, богатых природных ресурсах, подчеркнул широкие возможности для бизнеса.

Смирнов рассказал о направлениях деятельности и инвестиционных планах компании и выразил заинтересованность в реализации проектов в промышленных зонах, созданных в Азербайджане, а также на освобожденных от оккупации территориях.

Стороны обсудили вопросы производства автобусов марки IVECO и автомобилей специального назначения в Сумгайытском химико-промышленном парке министерства, организации Центра технического обслуживания в промышленном парке “Экономическая зона Аразской долины” и реализации проектов по сборке грузовых автомобилей.

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Версия на английском языке ФотоIveco Truck & Bus intends to invest in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото“Iveco Truck & Bus” şirkəti Azərbaycana investisiya qoymaq istəyir

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