​Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения

Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал "несправедливым и нечестным" решение включить компанию в "чёрный список" и призвал снять экспортные ограничения, передает Report со ссылкой на RT.

Об этом он сказал, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о намерении разрешить американским компаниям продавать оборудование Huawei при отсутствии угроз.

По словам Лян Хуа, каких-либо ощутимых изменений пока не последовала. Он добавил, что позиция компании заключается в том, чтобы все ограничения были полностью сняты.