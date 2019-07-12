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Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения

​Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения
В Huawei назвали несправедливым и нечестным решение включить компанию в чёрный список США

Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал "несправедливым и нечестным" решение включить компанию в "чёрный список" и призвал снять экспортные ограничения, передает Report со ссылкой на RT.

Об этом он сказал, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о намерении разрешить американским компаниям продавать оборудование Huawei при отсутствии угроз.

По словам Лян Хуа, каких-либо ощутимых изменений пока не последовала. Он добавил, что позиция компании заключается в том, чтобы все ограничения были полностью сняты. 

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