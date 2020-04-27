Компания EY объявила победителя конкурса "Предприниматель года"

Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса "Предприниматель года". Это престижное состязание среди предпринимателей проводилось в стране впервые. Оно было организовано в партнерстве с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), а спонсорами премии выступили компания BP и Международный банк Азербайджана.

Как сообщает Report, победителя конкурса назвало независимое жюри, состоящее из видных представителей деловых кругов и международных финансово-кредитных организаций. Жюри выбирало из 12 сильнейших соискателей, прошедших отборочный этап и продемонстрировавших качества, необходимые для современного успешного предпринимателя.

Церемония награждения победителя прошла в режиме online в связи с существующими ограничениями, вызванными глобальной пандемией COVID-19.

После тщательного рассмотрения заявок судьи решили особо отметить четверых соискателей в различных номинациях. Таким образом, в номинации "устойчивое развитие в аграрном секторе" был отмечен Расим Алиев из компании Geotermal Aqro, в номинации "региональное развитие" - Алияр Алиев из компании Woodpecker, в номинации "инновации" - Фарид Исмаилзаде из компании GoldenPay и в номинации "влияние бизнеса на развитие общества" - Руфат Азизов из компании Prometal. Главным же победителем конкурса был признан Рашхан Гарашлы, руководитель компании HORECA. Ему выпала честь представлять нашу страну в заключительном этапе конкурса, где он будет состязаться с лучшими представителями бизнес-сообщества из разных стран.

"Выражаю свою признательность компании EY потому, что победа в конкурсе стала для нас еще одним стимулом для дальнейшего роста и желания достигать большего. Надеюсь, что этот конкурс сподвигнет и других бизнесменов – особенно начинающих и стартаперов - вовлечься в участие в этой программе. Мы как компания уже состоялись и узнаваемы на рынке, поэтому хотели бы теперь поддержать и предпринимателей, которые находятся только в начале своего пути", - сказал Рашхан Гарашлы.

Выступая на церемонии, организованной посредством одной из самых передовых технологий видеоконференцсвязи, управляющий партнер EY Азербайджан Ильгар Велиев сказал: "В нашей стране есть много успешных бизнесменов, но чтобы создать что-то действительно значимое, вы должны обладать способностью преодолевать непредвиденные обстоятельства и противостоять различным трудностям. Я уверен, что наши целеустремленные и энергичные предприниматели смогут быстро оправиться от последствий этого кризиса и продолжать свою деятельность в духе инноваций и роста". Он также добавил: "Мы крайне рады этой возможности чествовать участников нынешнего конкурса "Предприниматель года 2020", потому что, развивая малый и средний бизнес, эти люди вносят подлинный вклад в экономическое развитие нашей страны".

Стратегическим партнером компании EY в осуществлении этого проекта стало Агентство по развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане. Принявший участие в церемонии глава этого агентства Орхан Мамедов сказал: "Церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года», впервые проводимого в Азербайджане с 25 апреля 2020 года, совпала с «Днем предпринимателя» в нашей стране. Конкурс является платформой для сотрудничества между государственным и частным секторами и дает возможность продвигать предпринимательство и мотивировать предпринимателей. KOBIA поддерживает идею организации данного мероприятия как важную инициативу в развитии предпринимательства и считает необходимым работать вместе, чтобы сформировать новую модель предпринимательства в соответствии с вызовами современности".

Проведение конкурса стало возможным благодаря спонсорской поддержке BP и Международного банка Азербайджана. В церемонии принял участие и вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли. Он, в частности, сказал: "Наше стремление поддерживать создание местной цепочки поставок сильно перекликается с идеей и целями конкурса "Предприниматель года" компании EY. Нам также близка идея поддержки малого и среднего бизнеса в стране. Так что мы благодарим EY за возможность поддержать этот престижный конкурс и с нетерпением ждем того дня, когда представитель Азербайджана будет состязаться с лучшими предпринимателями из других стран мира".

Вот как высказался о состязании председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов: "Проведение конкурса "Предприниматель года" впервые в нашей стране – это, безусловно, важное событие. Не сомневаюсь, оно принесет пользу для развития деловой среды и подтолкнет молодых предпринимателей реализовать свой потенциал. Мы с радостью откликнулись на идею спонсировать этот проект, потому что развитие реального сектора экономики и поддержка малого и среднего предпринимательства являются для нас приоритетными шагами. К слову, наш банк предпринимает последовательные меры в этом направлении. К примеру, наш банк даже создал собственный Клуб предпринимателей, объединяющий бизнесменов со всех регионов страны. Словом, мы всегда готовы оказать нашим предпринимателям всяческую поддержку".

Основанный компанией EY в 1986 году конкурс "Предприниматель года» является самой престижной в мире программой по вручению предпринимателям бизнес-наград. Особенностью программы является то, что она поощряет предпринимательскую активность людей с высоким потенциалом и признает вклад людей, которые вдохновляют других своим видением, лидерством и достижениями. "Предприниматель года" - первая и единственная глобальная программа в своем роде, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес, признавая их в рамках региональных, национальных и глобальных программ, охватывающих более 145 городов в более чем 60 странах мира.