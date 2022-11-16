Компания Estee Lauder приобрела модный дом Tom Ford за $2,8 млрд

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder объявил о заключении сделки 2,8 млрд долларов по приобретению модного дома Tom Ford после четырех месяцев переговоров.

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder объявил о заключении сделки 2,8 млрд долларов по приобретению модного дома Tom Ford после четырех месяцев переговоров.

Как передает Report, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Estee Lauder .

Это крупнейшая сделка в истории американского производителя косметики. Информация о переговорах двух компаний появилась еще в августе этого года. Однако газета The Wall Street Journal писала, что гарантий подписания соглашения нет, поскольку на покупку бренда претендовали и другие фирмы. Главным конкурентом Estee Lauder в приобретении Tom Ford была французская группа компаний Kering, владеющая также брендом Gucci.

Estee Lauder, помимо производства продукции под своим основным именем, владеет порядка 30 брендами по всему миру, в том числе MAC Cosmetics , Clinique, а также производит парфюмерию для модных домов DKNY и Tom Ford.