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Компания Ericsson заявила об окончательном уходе из России

Компания Ericsson заявила об окончательном уходе из России Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson свернет деятельность в России в ближайшие месяцы.
Бизнес
29 августа 2022 г. 22:10
Компания Ericsson заявила об окончательном уходе из России

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson свернет деятельность в России в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«По мере выполнения наших обязательств перед заказчиками в ближайшие месяцы Ericsson будет постепенно сворачивать деятельность в России», — заявили в Ericsson.

В компании также отметили, что после объявления о приостановке коммерческой деятельности в России на неопределенный срок в апреле 2022 года компания работала над реализацией этого решения с заказчиками и сотрудниками.

Представители Ericsson также добавили, что всем российским сотрудникам оказывается финансовая и социальная поддержка. Штат компании в России насчитывает около 400 человек.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что многие их работники уже находились в оплачиваемом отпуске.

По данным агентства, уход из России стоил Ericsson 130 млн долларов США, что следует из опубликованного компанией отчета.

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