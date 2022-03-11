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Компания Disney заявила об остановке деятельности в России

Компания Disney заявила об остановке деятельности в России The Walt Disney Company объявила, что готовится прекратить свою деятельность в России, передает Report.
Бизнес
11 марта 2022 г. 07:26
Компания Disney заявила об остановке деятельности в России

The Walt Disney Company объявила, что готовится прекратить свою деятельность в России, передает Report.

"На прошлой неделе, после неспровоцированного вторжения России в Украину, мы объявили, что приостанавливаем выпуск фильмов в России и пересматриваем остальную часть нашего бизнеса там. Учитывая непрекращающееся наступление на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды деятельности в России", - цитирует заявление Business Wire.

Речь идет, в частности, о приостановке лицензирования контента и продуктов, деятельности Disney Cruise Line, работы журнала и туров National Geographic, производства местного контента и работы линейных каналов.

"Некоторые из этих видов деятельности мы можем и будем немедленно приостанавливать. Другие, такие как линейные каналы и лицензирование некоторого контента и продуктов, потребуют времени из-за сложности контрактов", - заявил представитель Disney, добавив, что компания не станет увольнять сотрудников в России.

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