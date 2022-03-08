Компания Continental приостановила деятельность в России

Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России.
"Мы приняли решение временно приостановить производство на фоне войны против Украины и нынешних потрясений, связанных с ней", - сообщили во вторник в штаб-квартире компании в Ганновере.
Речь идёт прежде всего о заводе в Калуге, который производит шины и запчасти для подразделения Contitech.
Импортные и экспортные поставки также прекращены. Текущий спрос будет обслуживаться "до дальнейшего уведомления из существующих запасов на месте".