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Компания Continental приостановила деятельность в России

Компания Continental приостановила деятельность в России Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России.
Бизнес
8 марта 2022 г. 20:25
Компания Continental приостановила деятельность в России

Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили во вторник в штаб-квартире компании в Ганновере.

"Мы приняли решение временно приостановить производство на фоне войны против Украины и нынешних потрясений, связанных с ней", - сообщили во вторник в штаб-квартире компании в Ганновере.

Речь идёт прежде всего о заводе в Калуге, который производит шины и запчасти для подразделения Contitech.

Импортные и экспортные поставки также прекращены. Текущий спрос будет обслуживаться "до дальнейшего уведомления из существующих запасов на месте".

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