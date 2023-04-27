Компания Carlsberg подтвердила планы продать бизнес в России до начала лета

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group планирует до наступления лета продать все активы в России.

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group планирует до наступления лета продать все активы в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг отчете компании за первый квартал 2023 года.

"В 2022 году мы объявили о решении добиться полной продажи нашего бизнеса в России. Мы успешно решаем эту сложную задачу по сворачиванию бизнеса и стремимся подписать соглашение об отчуждении до начала лета", - отмечено в документе.

В отчете также говорится, что выручка в России выросла на 10%, а объемы снизились на 5%.

Carlsberg сообщает о росте прибыли в первом квартале 2023 года, в том числе за счет увеличения продаж в Азии. Выручка компании выросла до 16,4 млрд крон (2,43 млрд долларов) с 14,9 млрд крон (2,21 млрд долларов) в том же квартале прошлого года.

О решении добиться продажи всех активов в России Carlsberg Group объявила в марте прошлого года, тогда же она остановила инвестиции и экспорт в Россию, прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg.