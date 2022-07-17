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Компания Boeing оценила потери после ухода с российского рынка

Компания Boeing оценила потери после ухода с российского рынка Компания Boeing Co. смягчила ожидания на спрос на коммерческие самолеты в ближайшие десятилетия из-за перспективы более низкого глобального экономического роста и неопределенности в отношении поставок реактивных самолетов высокого давления на российский р
Бизнес
17 июля 2022 г. 13:17
Компания Boeing оценила потери после ухода с российского рынка

Компания Boeing Co. смягчила ожидания на спрос на коммерческие самолеты в ближайшие десятилетия из-за перспективы более низкого глобального экономического роста и неопределенности в отношении поставок реактивных самолетов высокого давления на российский рынок.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Из последнего долгосрочного прогноза компании по коммерческому рынку следует, что до 2041 года клиентам будет поставлено 41 170 новых самолетов. Годом ранее Boeing рассчитывал продать 43 610 самолетов за ближайшие 20 лет. Производитель также сократил свой прогноз годового роста пассажиропотока с 4% до 3,8%.

Также в последнем прогнозе были исключены любые будущие поставки покупателям из России. В прошлом году Boeing ожидал, что российские клиенты получат более 1 500 самолетов в течение следующих двух десятилетий.

В целом компания прогнозирует, что сможет стабильно продавать воздушные судна в течение следующего десятилетия, поскольку авиакомпании расширяют свой флот после пандемии.

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