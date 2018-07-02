Компания Bakcell организовала соревнования для представителей прессы

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, организовала соревнования по стрельбе среди журналистов по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики и 100-летнего юбилея Вооруженных сил Азербайджана.

В соревнованиях, прошедших в Бакинском стрелковом центре, приняли участие более 50 журналистов, представляющих различные медиа-ресурсы страны. Перед началом соревнований журналисты ознакомились с правилами и прошли короткий курс по стрельбе. После этого журналисты были поделены на группы и приняли участие в соревнованиях по стендовой и пулевой стрельбе.

Победители соревнований, прошедших в теплой дружественной атмосфере, получили памятные подарки от Bakcell.

Компания Bakcell на регулярной основе организовывает тренинги на тему мобильных телекоммуникаций, информационных и коммуникационных технологий, а также на другие важные темы, поддерживая проекты, направленные на развитие этой сферы в стране.