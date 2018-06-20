Компания Bakcell была награждена за рекордное количество ответов на обращения в социальных сетях

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell была в очередной раз награждена сертификатом Socially Devoted (социально-ориентированный).

Известная международная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности компаний всего мира в социальных сетях, проанализировала деятельность азербайджанских компаний в сети Facebook в первом квартале 2018 года. Согласно результатам данного мониторинга, компания продемонстрировала 100%-й результат по ответам на обращения абонентов на своей официальной странице в Facebook в период с января по март этого года. Отметим, что в прошлом году компания Bakcell удостоилась 4 подобных сертификатов, за количество ответов на вопросы, заданные пользователями в социальной сети Facebook. Тот факт, что на страницу Bakcell в Facebook подписано более 400 000 человек, делает это достижение еще более значимым.

Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также предоставления ответов на вопросы клиентов. Компания имеет активные страницы во многих популярных социальных сетях.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются одними из приоритетных направлений деятельности Bakcell. Стратегия обеспечения клиентской удовлетворенности компании основывается на опыте ведущих мировых компаний, а также на требованиях местного рынка и нуждах и интересах представителей всех слоев населения страны.

Клиенты Bakcell имеют возможность связаться с компанией не только посредством Информационного центра "555", работающего круглосуточно 7 дней в неделю, но и посредством официальной страницы компании в социальной сети Facebook, обеспечивающей рекордное 100%-ное реагирование на их обращения.