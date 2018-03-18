Компания Apple случайно показала ошибку в операционной системе iPhone X - ВИДЕО

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Компания Apple выпустила новый рекламный видеоролик iPhone X, в котором содержится ошибка в операционной системе.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал «360», в конце ролика на экране высветился баг в работе iOS 11, связанный с раскрытием уведомлений. Девушка в рекламе снимает блокировку с iPhone X с помощью глаз. При этом автоматически разблокируются все предметы вокруг. Устройства следующего поколения Apple полностью избавятся от сканеров отпечатков пальцев в пользу Face ID.