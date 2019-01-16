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    Компании США могут быть исключены из пошлин на импорт китайских товаров

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В случае если Вашингтон и Пекин не смогут достичь соглашения, американские компании смогут просить исключения из обложения пошлинами товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

    "Если таможенный тариф на 200 миллиардов долларов будет поднят до 25%, торговое представительство США начнет соответствующий процесс по исключению", - сказал Лайтхайзер.

    Он отметил, что решение по исключению будет приниматься, основываясь на том, доступен ли товар только из Китая, принесут ли пошлины экономический урон компании или интересам США, а также важен ли товар стратегически.

    Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

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