Компании США могут быть исключены из пошлин на импорт китайских товаров

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В случае если Вашингтон и Пекин не смогут достичь соглашения, американские компании смогут просить исключения из обложения пошлинами товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Если таможенный тариф на 200 миллиардов долларов будет поднят до 25%, торговое представительство США начнет соответствующий процесс по исключению", - сказал Лайтхайзер.

Он отметил, что решение по исключению будет приниматься, основываясь на том, доступен ли товар только из Китая, принесут ли пошлины экономический урон компании или интересам США, а также важен ли товар стратегически.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.