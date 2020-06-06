Компании США готовы инвестировать в Алятскую СЭЗ

При организации Торговой палаты США-Азербайджан (USACC) состоялась видеоконференция под названием "Роль Азербайджана в трансконтинентальных перевозках в регионе Центральной Евразии: От точки соединения моря и суши к Глобальным цепочкам ценностей".

Как передает спецкор Report, открыл конференцию гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Целью встречи было обеспечение устойчивой информированности государственных структур США, а также американского бизнеса об экономике Азербайджана и возможностях бизнеса в период глобальной пандемии.

Во встрече, прошедшей преимущественно в обсуждениях, приняли участие представители региональных офисов ряда американских компаний, а также турецкое представительство Торговой службы США, Министерства торговли США, а также сотрудники экономических отделов посольств США и Азербайджана.

Обсуждения в основном коснулись круга возможностей Бакинского порта, перспективных направлений развития, создаваемой в поселке Алят Свободной экономической зоны, а также использования этих возможностей американскими компаниями. Т.Зиядов проинформировал участников конференции об услугах и льготах, предоставляемых местным и зарубежным компаниям.

Официальные лица США заявили о готовности американских компаний инвестировать в Алятскую свободную экономическую зону. Т.Зиядов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан может стать региональным центром для американских компаний, подчеркнув, что это позволяют географическая позиция и существующая инфраструктура страны.

Отметим, что до сегодняшнего дня гостями онлайн-встреч, организованных Палатой, были министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, заместитель министра экономики Ровшан Наджаф, президент Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана Юсиф Абдуллаев и заместитель председателя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Руфат Атакишиев.

Вюсала Аббасова