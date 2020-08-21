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Компании перемещают свои производства из Китая

Компании перемещают свои производства из Китая Американские и европейские компании готовы потратить около триллиона долларов США на вывод производств из Китая
Бизнес
21 августа 2020 г. 17:14
Компании перемещают свои производства из Китая

Треть мировых представителей крупного бизнеса перенесла свое производство с территории Китая или собирается сделать это в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщают «Известия», ссылаясь на опрос аналитической компании Gartner Inc.

В первую очередь, речь идет об IT-компаниях, представителях тяжелой промышленности и продовольственной индустрии.

Специалисты предполагают, что к этому привели торговые войны между КНР и США, а также пандемия коронавируса, которая оказала влияние на цепочки поставок.

Согласно подсчетам Bank of America, американские и европейские компании готовы потратить около триллиона долларов США на вывод производств из Китая.

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