Компании Huawei могут угрожать новые санкции США за развитие связей с Россией

Китайская компания Huawei может подвергнуться новым санкциям со стороны США за расширение сотрудничества с Россией.

Китайская компания Huawei может подвергнуться новым санкциям со стороны США за расширение сотрудничества с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

По данным издания, четыре российских исследовательских центра Huawei нанимают десятки инженеров, в том числе специалистов по машинному обучению в Новосибирске, исследователей по распознаванию речи в Санкт-Петербурге и аналитиков данных в Нижнем Новгороде. Huawei также расширила возможности для продаж и развития бизнеса в Москве с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Несмотря на первоначальный спад в поставках в нынешнем году смартфонов китайской компании в РФ, их продажи в России за первую половину марта выросли на 300%. В то же время, по утверждению экспертов, Huawei, а также конкурент компания Xiaomi, рискуют нарушить санкции Запада в отношении РФ в случае продолжения поставок телефонов и телекоммуникационного оборудования в Россию. Китайская электроника зачастую содержит полупроводники, изготовленные с помощью американского оборудования, и ее производители должны получать одобрение Вашингтона на их экспорт.

По мнению бывшего сотрудника министерства торговли США Кевина Вольфа, Huawei и другие китайские производители "не могут на законных основаниях экспортировать продукцию в Россию".

"Теоретически возможно, что (Huawei), - считает он, - попытается сделать элементы или базовую станцию без американских инструментов, программного обеспечения".

"Однако трудно поверить в то, что они смогут найти все (полупроводники), которые не были произведены на американском оборудовании", - добавил эксперт.

Как заявил в понедельник председатель совета директоров Huawei Го Пин, компания обеспокоена конфликтом в Украине и отслеживает развитие событий, в том числе в свете антироссийских санкций. В Huawei обратили внимание на те меры, которые были приняты в отношении России рядом стран и регионов мира. При этом, как сказал Го Пин, такие меры очень сложные и постоянно меняются, и компания изучает сложившуюся ситуацию.