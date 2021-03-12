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Компании Alibaba могут назначить крупнейший в истории Китая штраф

Компании Alibaba могут назначить крупнейший в истории Китая штраф От компании потребуют отказаться от практики "выбирай одно из двух" и речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall
Бизнес
12 марта 2021 г. 09:48
Компании Alibaba могут назначить крупнейший в истории Китая штраф

Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка в конце 2020 года начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

Компания выразила готовность активно сотрудничать с властями и пообещала, что продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование. По словам источников, штраф, назначенный Alibaba, превысит 975 миллионов долларов США, который в 2015 году заплатила китайским властям компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.

Кроме того, от компании потребуют отказаться от практики "эр сюань и", или "выбирай одно из двух". Речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором обеих из них выступает Alibaba.

Alibaba Group – крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

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