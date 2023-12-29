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Коммунальные услуги предпринимателей на освобожденных территориях будут субсидироваться

Коммунальные услуги предпринимателей на освобожденных территориях будут субсидироваться На субсидирование коммунальных услуг предпринимателей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет выделено 2 млн манатов.
Бизнес
29 декабря 2023 г. 16:23
Коммунальные услуги предпринимателей на освобожденных территориях будут субсидироваться

На субсидирование коммунальных услуг предпринимателей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет выделено 2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Руководстве по бюджету для граждан" Министерства финансов.

Эти средства будут направлены на субсидирование 20% средств, подлежащих оплате за пользование коммунальными услугами (электричество, природный газ, услуги водоснабжения и водоотведения) предпринимателями, работающими на освобожденных от оккупации территориях, сроком на 10 лет за счет средств государственного бюджета.

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Версия на английском языке Utility services of entrepreneurs in liberated territories to be subsidized
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sahibkarların kommunal xidmətləri subsidiyalaşdırılacaq

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