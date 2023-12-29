Коммунальные услуги предпринимателей на освобожденных территориях будут субсидироваться

На субсидирование коммунальных услуг предпринимателей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет выделено 2 млн манатов.

На субсидирование коммунальных услуг предпринимателей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет выделено 2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Руководстве по бюджету для граждан" Министерства финансов.

Эти средства будут направлены на субсидирование 20% средств, подлежащих оплате за пользование коммунальными услугами (электричество, природный газ, услуги водоснабжения и водоотведения) предпринимателями, работающими на освобожденных от оккупации территориях, сроком на 10 лет за счет средств государственного бюджета.