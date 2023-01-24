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Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет

Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в период осенней сессии 2022 года осуществлял свою деятельность в соответствии с законодательным планом парламента.
Бизнес
24 января 2023 г. 12:11
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет

Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в период осенней сессии 2022 года осуществлял свою деятельность в соответствии с законодательным планом парламента.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Таир Миркишили.

По его словам, обсуждения законопроектов проводились в установленные сроки на заседаниях комитета, проводилась регулярная работа по рассмотрению заявлений и обращений.

Он отметил, что за отчетный период было проведено 26 заседаний комитета, на которых широко обсуждалось 217 вопросов, в том числе 215 законопроектов и 1 заключение (аудитор Счетной палаты).

По словам T.Миркишили, прием граждан проводился один раз в месяц в соответствии с графиком: "За этот период было принято 87 граждан, их заявления и жалобы были направлены в соответствующие инстанции. За отчетный период в комитете состоялось заседание трех рабочих групп".

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