Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет

Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в период осенней сессии 2022 года осуществлял свою деятельность в соответствии с законодательным планом парламента.

Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в период осенней сессии 2022 года осуществлял свою деятельность в соответствии с законодательным планом парламента.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Таир Миркишили.

По его словам, обсуждения законопроектов проводились в установленные сроки на заседаниях комитета, проводилась регулярная работа по рассмотрению заявлений и обращений.

Он отметил, что за отчетный период было проведено 26 заседаний комитета, на которых широко обсуждалось 217 вопросов, в том числе 215 законопроектов и 1 заключение (аудитор Счетной палаты).

По словам T.Миркишили, прием граждан проводился один раз в месяц в соответствии с графиком: "За этот период было принято 87 граждан, их заявления и жалобы были направлены в соответствующие инстанции. За отчетный период в комитете состоялось заседание трех рабочих групп".