Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам отчитается о проделанной работе

В ближайшее время планируется встреча Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам с представителями общественности и СМИ.

В ближайшее время планируется встреча Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам с представителями общественности и СМИ.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы заявил на пресс-конференции по итогам деятельности руководимой им структуры за 2022 год.

По словам исполнительного директора, комиссия отчитается о проделанной работе.

В.Гасымлы отметил, что в Азербайджане продолжаются работы по исполнению "дорожных карт": "Мы определили "дорожные карты" по 15 направлениям, все госструктуры получили соответствующие поручения".