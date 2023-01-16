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Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам отчитается о проделанной работе

Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам отчитается о проделанной работе В ближайшее время планируется встреча Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам с представителями общественности и СМИ.
Бизнес
16 января 2023 г. 12:57
Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам отчитается о проделанной работе

В ближайшее время планируется встреча Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам с представителями общественности и СМИ.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы заявил на пресс-конференции по итогам деятельности руководимой им структуры за 2022 год.

По словам исполнительного директора, комиссия отчитается о проделанной работе.

В.Гасымлы отметил, что в Азербайджане продолжаются работы по исполнению "дорожных карт": "Мы определили "дорожные карты" по 15 направлениям, все госструктуры получили соответствующие поручения".

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Версия на английском языке Commission on Business Environment and International Rankings to make report shortly
Версия на азербайджанском языке Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiya hesabat verəcək

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